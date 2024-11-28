Кофе в мире рекордно подорожал

В мире продолжает дорожать кофе. Свежие данные приводит площадка ICE Futures.

Говорится, что был побит очередной исторический рекорд цены.

Информируется, что стоимость январского фьючерса на сорт робуста поднялась до 5 545 долларов за тонну, подорожав на 7,15%.

Кроме этого стоимость арабики поднималась выше семи тысяч долларов за тонну, что стало рекордом с 1977-го года.

Эксперты отмечают, что такойост цен вызвало ожидание низкого урожая в Бразилии – крупнейшем производителе кофе в мире. Эта страна в 2024-м году столкнулась с природными катаклизмами – засухой, жарой и неравномерным распределением дождей на этапах цветения и развития кофейных ягод.

Ранее было обнаружено очередное полезное свойство кофе.