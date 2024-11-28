Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 736 630 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 28 ноября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 736 630 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 450 танков, 19 306 боевых бронированных машин, 20 852 артиллерийские системы, 1 256 РСЗО, 1 005 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 19 661 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 765 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 30 186 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 697 единиц специальной техники.

Ранее Зеленский отреагировал на очередной масштабный обстрел энергосистемы.