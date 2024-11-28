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Новости > На Львовщине более полумиллиона абонентов остались без света

На Львовщине более полумиллиона абонентов остались без света

Агата Кловская
28.11.24 13:37
113
На Львовщине более полумиллиона абонентов остались без света

Во Львовской области в результате массированного удара РФ по энергетике 28 ноября без света остались 523 тысячи абонентов. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По словам начальника Дрогобычской РВА Степана Кулиняка, зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры.

«Информация о пострадавших или жертвах в настоящее время не поступала. Все профильные службы на месте, работают над ликвидацией последствий удара», — отметил он.

Напомним, утром 28 ноября россияне совершили уже 11 с начала года массированную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему.

Тэги: электроэнергия, Львовская область, ракетный удар

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