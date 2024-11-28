Зеленский отреагировал на очередной масштабный обстрел энергосистемы

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную вражескую атаку по Украине. Ключевой целью России стала энергетика, сообщил глава государства в Telegram.

«Утром уже были доклады командующего Воздушными силами, министров внутренних дел и энергетики о последствиях российского удара. Мишень — наша энергетика. Всего около 100 ударных дронов, более 90 ракет разных типов. В нескольких областях зафиксированы удары Калибрами с кассетными боеприпасами и по гражданской инфраструктуре», — написал президент.

Зеленский отметил, что эти кассетные части значительно усложняют спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики.

По словам президента, во всех областях, где это нужно, привлечены необходимые силы.

«Максимально работают наши энергетики и все службы, чтобы вернуть нормальность жизни, чтобы помочь людям. Развернуты пункты несокрушимости. Спасибо каждому и каждой, кто сейчас помогает и выполняет свою работу для возобновления энергоснабжения», — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что «каждая такая атака доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизнь, а не на базах хранения».

«Это особенно важно в зимний период, когда должны защитить нашу инфраструктуру от целенаправленных российских ударов. Мы постоянно работаем с партнерами, чтобы иметь больше силы для защиты, и своевременная поставка сейчас и полное выполнение договоренностей в частности по ПВО — это то, что больше всего нужно», — подчеркнул президент.

Напомним, утром 28 ноября россияне совершили уже 11 с начала года массированную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему.