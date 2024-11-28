«Укрэнерго» отменило аварийные отключения

Аварийные отключения отменены. Все потребители возвращаются к графикам почасового ограничения света. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго» в четверг, 29 ноября.

«График применения ограничений в вашем регионе узнавайте на сайте и на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго)», — отметили в сообщении.

Добавим, утром 28 ноября россияне совершили уже 11 с начала года массированную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему.

Были повреждены энергообъекты в нескольких регионах. Аварийно-восстановительные работы начались сразу же после отмены воздушной тревоги.

В компании заверили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу поврежденного врагом оборудования.

Напомним, в «Укрэнерго» рассказали, как будут выключать свет 28 ноября.