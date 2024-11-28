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Новости > Политолог Марьян Ощановский намекает, что нардеп Железняк работает не на Украину

Политолог Марьян Ощановский намекает, что нардеп Железняк работает не на Украину

Автор: «Фраза»
28.11.24 11:20
158
Политолог Марьян Ощановский намекает, что нардеп Железняк работает не на Украину

Политолог Марьян Ощановский написал, что действия народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка напоминают классическую операцию Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по ликвидации антироссийской политической силы. Об этом, как сообщают УН, Ощановский написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"На кого на самом деле работает народный депутат Ярослав Железняк. На прошлой неделе в Верховной Раде на заседании временной следственной комиссии исследовали вопрос эффективности расходования бюджетных средств на строительство укрытий для объектов энергетики. По результатам ревизии Государственной аудиторской службы программы Госагентства по восстановлению для НЭК "Укрэнерго", из около 60 объектов только 4 имеют уровень готовности 70-90%, еще 10 имеют 36-50%, а остальные от 6 до 25%. Об этом сообщил народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко. Он также отметил, что стоимость строительства укрытий после заключения соглашений росла в 3-4 раза.

Почему-то эта шокирующая новость не произвела впечатления на "медийщиков — антикоррупционеров" и народного депутата Ярослава Железняка, который позиционирует себя радетелем эффективного расходования средств государственного бюджета. С пеной у рта он критикует президентские инициативы по денежной помощи людям во время войны, но в то же время совершенно не замечает злоупотребления и коррупцию на миллиарды при строительстве укрытий для объектов энергетики.

Обучение профессиональному лоббизму Ярослав Железняк прошел в российской GR компании Kesarev Consulting с центральным офисом в Москве, где он работал с 2009 по 2014 год. GR — это government relations, то есть отношения с правительством или другими словами — лоббирование интересов клиентов в органах государственной власти.

А как происходит процесс лоббирования в России? Правильно, при поддержке спецслужб, которые торгуют своим влиянием через подобные GR агентства. И я уверен, что именно сотрудники ФСБ являются настоящими владельцами Kesarev Consulting, где 5 лет работал Ярослав Железняк. Офис этого агентства скорее всего является бэк офисом одного из департаментов ФСБ. Он находится в 5-ти минутах от ее здания, фактически на Лубянке.

Интересно, сколько раз молодой Ярослав его посещал, с кем там проводил совещания и собеседования, какие бумаги подписывал?

Параллельно с работой в российской лоббистской компании, Ярослав Железняк работал помощником народного депутата VI созыва от пророссийской Партии регионов Алексея Плотникова и был еще одним мостиком между российскими спецслужбами и депутатами украинского парламента.

Только можно догадываться как с таким бэкграундом пронырливый Ярослав Железняк инфильтрировался в группу общественных активистов и попал в орбиту фонда Джорджа Сороса. Более того, он стал номером 4 в списке кандидатов в народные депутаты политической партии "Голос" на выборах в Верховную Раду в 2019 году.

Но свою задачу Ярослав Железняк в партии Святослава Вакарчука выполнил на отлично. Он сделал все возможное для разрушения этой прогрессивной патриотической партии. Ее председатель Святослав Вакарчук ушел в отставку и покинул парламент, фракция партии Голос в Верховной Раде раскололась, а Ярослав Железняк возглавил ее остатки.

Впоследствии он стал фигурантом в скандале о хищении бюджетных средств, направленных на финансирование политических партий.

Напомню, что в июне 2024 года НАПК остановило финансирование "Голоса" в результате манипуляций в отчетах партии. Почти 5 млн гривен бюджетных средств было украдено руководством партии через оформление фейковых договоров, в частности о предоставлении устных политических и юридических консультаций. 11 октября 2024 года Верховный Суд Украины окончательно подтвердил правомерность прекращения бюджетного финансирования политической партии "Голос".

Все это напоминает вражескую операцию по уничтожению патриотической антироссийской политической силы. Это классическая операция ФСБ — инфильтрация своего человека, саботаж, развал, дискредитация.

Есть еще один важный проект, которым последовательно занимается Ярослав Железняк — это ослабление и постепенное уничтожение нашей атомной энергетики.

Злоупотребляя своим депутатским мандатом, он публично, бюрократически, ложью, манипуляциями и интригами, то есть всеми возможными средствами пытается мешать нормальной работе НАЭК "Энергоатом". Многочисленные жалобы, запросы, постоянные разглашения закрытой и чувствительной информации по объектам атомной генерации и ее инфраструктуры стали уже рутиной в деятельности Ярослава Железняка. В 2024 году количество его публичных высказываний с негативом в адрес "Энергоатома" в разы превышает критику других направлений работы правительства. И это не просто так. Кураторы — заказчики этого депутата пытаются развалить изнутри одно из немногих стабильно работающих системообразующих предприятий, не допустить строительство новых ядерных реакторов в Украине. Поэтому не удивительны его истерики вокруг правительственного законопроекта по достройке энергоблоков 3 и 4 на Хмельницкой АЭС.

В то же время материальное положение нашего героя в последние годы значительно улучшилось. Как выяснили журналисты, в 2023 году он переехал в квартиру за 11,7 млн гривен, в 2022 году приобрел авто Infinity за 1,2 млн гривен и накопил наличными 96 тысяч долларов и 540 тысяч гривен. Суммарные активы в декларации Железняка за 2023 год составляют почти 18 млн гривен, что в 9 раз больше, чем вся его депутатская зарплата за более чем 4 года работы в парламенте.

По данным журналиста Сергея Иванова, мать Железняка живет в Москве, сестра — живет и занимается бизнесом на временно оккупированной территории Украины, владеет земельными участками в оккупированном Мариуполе. Все это имущество до сих пор принадлежит семье и не было национализировано оккупантами.

И это не стечение обстоятельств, а рычаги влияния спецслужб страны-агрессора на народного депутата Ярослава Железняка, что должно быть тщательно исследовано СБУ. Иначе, вред, который наносит этот народный депутат украинской государственности и экономике может стать фатальным", — написал Ощановский.

Тэги: Ярослав Железняк

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