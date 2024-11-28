Глава разведки Германии считает реальным нападение России на НАТО в ближайшие годы

Россия может совершить нападение на территорию НАТО в ближайшие годы. Однако речь не о широкомасштабном наступлении на европейские страны, а ограниченной операции. Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, сообщает Zeit.

По его словам главы, Россия «готовится к войне с Западом», а военная конфронтация становится для Кремля «возможным вариантом».

Каль предполагает, что российские военные будут способны «совершить нападение на Запад» с точки зрения личного состава и материальных средств к концу десятилетия.

В то же время, по его мнению, речь пойдет не о широкомасштабном нападении на европейские страны НАТО, а в ограниченной операции — например, вторжение на норвежский арктический остров Шпицберген с целью «зачистки территории» или в страны Балтии под предлогом защиты российских меньшинств.

По словам главы немецкой разведки, такие операции должны перечеркнуть обязательства о коллективной безопасности, предусмотренные статьей 5 Североатлантического договора, и развалить НАТО.

По оценке разведки Германии, в российском руководстве сомневаются, «останется ли в силе обязательство оказывать помощь по статье 5 Североатлантического договора в чрезвычайных ситуациях».

«Если такие взгляды возобладают в российском руководстве, риск военного конфликта в ближайшие годы также возрастет», — отметил Каль.

Он добавил, что Россия будет пытаться расколоть НАТО еще до возможного начала войны, например, путем переманивания отдельных стран-членов на свою сторону. По мнению главы германской разведки, российский диктатор Владимир Путин «испытает красные линии Запада и пойдет на дальнейшую эскалацию».

Напомним, НАТО призвало крупнейшие западные компании готовиться к войне.