Зеленский и генсек НАТО обсудили усиление ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Состоялась встреча Совета Украина-НАТО из-за применения Россией новой баллистической ракеты. Мы обсудили с Марком имеющиеся возможности реагирования — необходимого усиления ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть у партнеров», — сказал Зеленский.

Президент заявил, что Украина ожидает решительной и своевременной реакции Альянса на расширение Россией войны. В частности, 3 и 4 декабря в Брюсселе пройдет заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Украина рассчитывает на поддержку передачи средств ПВО, способных перехватывать ракеты такого типа. Список систем противовоздушной обороны, находящихся на вооружении в странах Альянса, Украина передала партнерам.

Зеленский также отметил, что для Украины важно получить приглашение в НАТО и продолжить оборонное сотрудничество со странами Альянса. Отдельный фокус разговора — поставка дальнобойных средств и критическая потребность в передаче вооружений из объявленных пакетов помощи.

Кроме того, Зеленский и Рютте обсудили глобальные риски, создаваемые союзом России, Ирана и КНДР. В частности, то, что Россия в обмен на оружие передает свои современные военные технологии.

Напомним, Украине пророчат серьезные проблемы с ПВО.