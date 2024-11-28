Закон о повышении налогов будет действовать с 1 декабря, — Шмыгаль

Законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в налоговый кодекс будут подписаны в ближайшие дни. Они вступят в силу 1 декабря. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

«Правительство уже обратилось к президенту по поводу скорейшего подписания этих законов. Они являются одним из ключевых требований наших кредиторов. Они важны для наполнения средствами всех расходных статей для обороны нашего государства в этом году и в следующем», — отметил премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что после подписания этих законов Кабинет Министров получит дополнительный ресурс для закупки оружия, амуниции и выплаты заработной платы Силам безопасности и обороны.

Напомним, в Раде одобрили налоговый законопроект.