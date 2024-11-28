США призывают Киев мобилизовать 18-летних юношей, — СМИ

Соединенные Штаты считают, что Украине необходимо снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США.

Он утверждает, что Украина не мобилизует и не учит достаточно солдат для войны с Россией. Поэтому, по мнению чиновника, нужно пополнить ряды личного состава.

«Россияне действительно делают успехи, устойчивые успехи на востоке, и они начинают оттеснять украинские войска в Курской области... Мобилизация и увеличение численности личного состава могли бы существенно изменить ситуацию на поле боя в данный момент», — заявил представитель администрации президента США.

Как известно, в Украине военнообязанными есть мужчины с 25 до 60 лет. Весной этого года мобилизационный возраст снизился с 27 до 25 лет.

Напомним, Кабмин изменил условия для бронирования от мобилизации.