Трамп выбрал спецпосланника по вопросам войны в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп избрал кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на должность своего специального представителя по урегулированию войны России против Украины. Об этом политик сообщил в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что Келлог «сделал выдающуюся военную и деловую карьеру», в том числе у него есть опыт в области национальной безопасности.

«Мир будет обеспечен, а весь мир и Америка будут снова в безопасности, только если действовать сообща с применением силы!», — добавил политик.

Генерал-лейтенант в отставке, ветеран войны во Вьетнаме Келлог в 2017-2021 годах занимал высокие должности в администрации Трампа. В частности, был главой аппарата Совета национальной безопасности и советника по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.

По информации Reuters, Келлог ранее предложил свой план прекращения войны в Украине, в котором предусматривается, что поставки американского оружия Киеву продолжатся только при условии, что Украина согласится на мирные переговоры с Россией.

В то же время в США готовы предупредить Москву о последствиях отказа от переговоров, включая усиление поддержки Киева. План также предусматривает снятие вопроса членства Украины в НАТО с повестки дня на ближайшее будущее.

В настоящее время Келлог работает в протрамповском центре America First Policy Institute, где выдвигал разные предложения по поводу того, какой может быть политика в области нацбезопасности будущей администрации Трампа.

Напомним, у Трампа хотят провести прямые переговоры с Ким Чен Ыном.