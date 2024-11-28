В «Укрэнерго» рассказали, как будут выключать свет 28 ноября

В «Укрэнерго» изменили графики отключения электроэнергии на четверг, 28 ноября. Отключения будут применяться как для бытовых потребителей, так и для бизнеса. Об этом сообщает «Укрэнерго».

Завтра, 28 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:

— 8:00 — 19:00 — одна очередь отключений для бытовых потребителей;

— 7:00 — 20:00 — применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В «Укрэнерго» напомнили, что причиной ограничений является повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября.

В компании также напомнили, что «Укрэнерго» определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди — определяют облэнерго.

Напомним, в «Укрэнерго» рассказали, вернутся ли зимой плановые отключения света.