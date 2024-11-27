Украинцы продолжают массово болеть коронавирусом и ОРВИ

С начала эпидемиологического сезона 2024-2025-х годов в Украине коронавирусом и ОРВИ заболели уже 941 629 человек. Такие цифры публикует министерство здравоохранения.

Впрочем, как уточняется, это сразу 17,6% менше, чем за аналогичным период прошлого сезона.

Добавляется, что коронавирус был обнаружен у 12 515 людей, зарегистрировано 49 летальных случаев из-за осложнений этого заболевания.

Сказано, что эпидпорог несколько превышен в Тернопольской и Черновицкой областях, в остальных регионах ситуация стабильная.

Резюмируется, что по состоянию на 24 ноября вакцинацию от гриппа сделали 87432 человека.

Ранее мы писали, что коронавирус повысил уровень мирового алкоголизма.