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Новости > Синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в последние дни осени

Синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в последние дни осени

Агата Кловская
27.11.24 16:28
85
Синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в последние дни осени

Синоптик Наталья Диденко поведала о том, какая погода ждет украинцев в последние дни осени. Эксперт рассказала, чего ждать от небесной канцелярии.

Так, в четверг, 28 ноября, в нашей стране ожидается облачная влажная погода, при этом вероятны дожди.

Она отметила: «Влаги будут добавлять облака и туманы, а в западных областях пройдут дожди в связи с перемещением атмосферного фронта, который привязан к циклону, который расположится над Польшей».

Сказано, что температура воздуха ночью составит от 4 мороза до 0, на западе будет около 0. Днем ожидается плюс 1-4 , на юге и западе 4-8 тепла.

По ее словам, в Киеве завтра существенные осадки маловероятны, предполагается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров.

Информируется также: «К вечеру в четверг усилится южный ветер к порывистому, некомфортному».

Ночью в Киеве будет от 2 мороза до 0, днем ​от ​0 до 2 тепла.

Резюмируется, что в ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода, но без существенных осадков: будет сравнительно тепло, как для этого времени года, ночью небольшие морозы, днем ​​незначительные «плюсы».

Погода

Ранее мы писали, что погода преподнесет украинцам очередной неприятный сюрприз.

Тэги: Киев, общество, синоптик, погода, регионы, погодные условия, новости Украины

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