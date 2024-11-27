Правительство приняло актуальное для всех украинцев постановление

Правительство Украины утвердило «Порядок возврата (замены) непригодных и опасных пищевых продуктов». Накануне, во вторник, 26 ноября, было утверждено постановление №1347.

Теперь продукты можно вернуть продавцу в течение срока от одного до четырнадцати дней.

Сообщается, что потребитель при приобретении непригодного или опасного пищевого продукта обращается в устной или письменной форме по его выбору к предприятию по месту приобретения с требованием о:

- замене такого пищевого продукта на подходящий безопасный аналогичный продукт;

- или возврате уплаченных средств за такой продукт.

Требование может быть предъявлено в следующие сроки:

- в отношении пищевого продукта, хранение которого требует температурного режима до плюс 6 градусов, в течение суток с момента его приобретения;

- в отношении пищевого продукта, предельный срок потребления (даты «употребить до») или минимальный срок годности которого не превышает четырнадцать дней, не позднее трех календарных дней;

- по пищевому продукту, срок годности которого превышает четырнадцать дней, не позднее четырнадцати дней.

Информируется, что для случаев дистанционного приобретения продуктов (онлайн-торговля) предусмотрено, что сроки возврата и замены начинают действовать с момента фактического получения покупателем продукции.

Указывается на то, что потребитель при обращении предъявляет расчетный документ и предоставляет непригодный или опасный пищевой продукт.

Добавляется, что возврат средств за непригодный или опасный пищевой продукт проводится предприятием в день обращения.

Резюмируется: «В случае если по вине предприятия и невнимательности потребителя последним приобретен пищевой продукт, срок потребления или срок годности которого на момент приобретения истек, предприятие обязано по требованию потребителя в любых условиях возвратить уплаченные за такой продукт средства».

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