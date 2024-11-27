В Киеве появятся два новых автобусных маршрута

Уже с 1 декабря в Киеве откроют два новых автобусных маршрута, которые пойдут через Подольский мост. Об этом информирует Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Сообщается, что с Троещины и Воскресенки через Подольский мостовой переход будут курсировать автобусы двух новых маршрутов – №110 и №112.

Уточняется, что автобусы этих маршрутов будут работать в режиме исследования пассажиропотока.

Машины на маршруте №110 будут ехать от улицы Милославской до станции метров «Площадь Украинских Героев», а №112 – от улицы Ивана Микитенко до станции метро «Лукьяновская».

Сказано также, что маршрут №110 дублирует схему движения автобусного маршрута №61, поэтому работа последнего будет приостановлена.

Ранее стало известно, когда Подольский мост в Киеве откроют для транспорта.