Легендарная певица Шер объявила о завершении карьеры

Легендарная американская певица Шер, более шести десятилетий творившая историю музыки, объявила о завершении своей карьеры.

В свои 78 лет она решила постепенно отойти от сцены, однако планирует сделать это ярко.

По словам Шер, эта пластинка, вероятно, станет последней в ее музыкальной карьере. «Это, пожалуй, мой последний альбом, который я собираюсь записать. Я очень взволнована. Это замечательные песни, и я просто в восторге от того, что делаю это», — призналась певица в интервью The Sun.

Она рассказала, что ее решение покинуть сцену обусловлено возрастом. К своему 80-летию она планирует полностью уйти на пенсию.

«Я самый старый человек, которого я встречаю почти в каждой комнате, если это не в доме престарелых», — шутит звезда.

Однако выход Шер на пенсию будет таким же незабываемым, как и ее карьера.

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