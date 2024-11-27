Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Легендарная певица Шер объявила о завершении карьеры

Легендарная певица Шер объявила о завершении карьеры

Агата Кловская
27.11.24 16:43
107
Легендарная певица Шер объявила о завершении карьеры

Легендарная американская певица Шер, более шести десятилетий творившая историю музыки, объявила о завершении своей карьеры.

В свои 78 лет она решила постепенно отойти от сцены, однако планирует сделать это ярко.

По словам Шер, эта пластинка, вероятно, станет последней в ее музыкальной карьере. «Это, пожалуй, мой последний альбом, который я собираюсь записать. Я очень взволнована. Это замечательные песни, и я просто в восторге от того, что делаю это», — призналась певица в интервью The Sun.

Она рассказала, что ее решение покинуть сцену обусловлено возрастом. К своему 80-летию она планирует полностью уйти на пенсию.

«Я самый старый человек, которого я встречаю почти в каждой комнате, если это не в доме престарелых», — шутит звезда.

Однако выход Шер на пенсию будет таким же незабываемым, как и ее карьера.

Напомним, Элтон Джон ослеп на один глаз.

Тэги: карьера, Шер

Комментарии

Статьи

16.11.24 13:42

Команда Трампа: эротическая модель Элизабет Пипко, властелин тату Пит Хегсет, Илон Маск и другие

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список
02.11.24 18:46

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.11.24 16:28

Синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в последние дни осени

27.11.24 16:04

Украинцы продолжают массово болеть коронавирусом и ОРВИ

27.11.24 15:34

Европу ждет самая холодная зима с момента вторжения России в Украину

27.11.24 15:24

Правительство приняло актуальное для всех украинцев постановление

27.11.24 15:14

В Киеве появятся два новых автобусных маршрута

27.11.24 14:41

Фон дер Ляйен призывает Европу увеличить оборонные расходы до уровня РФ

27.11.24 14:17

Стало известно, какой рис – самый полезный

27.11.24 13:47

В Британии зафиксировали неизвестные дроны над военными базами НАТО

27.11.24 13:30

Американцы развеяли популярный миф о блондинках

27.11.24 12:50

В Бундесвере обвинили Россию в авиакатастрофе в Литве

27.11.24 10:38

США в любой момент могут вступить в войну с РФ или КНР, — глава ВВС

27.11.24 09:49

Байден попросил у Конгресса $24 млрд для Украины

27.11.24 09:36

Стало известно, как в Украине будут отключать свет 27 ноября

26.11.24 14:47

Россияне казнили пятерых пленных возле Покровска

26.11.24 11:56

В НАТО заявили о необходимости ударов по России в случае ее атаки

26.11.24 11:11

Европа возобновила вопрос отправки войск в Украину, — СМИ

26.11.24 09:12

В «Укрэнерго» обновили графики отключения света на 26 ноября

25.11.24 10:03

ВСУ уже начали сражаться с войсками КНДР

22.11.24 13:38

Офис президента Украины и правительство работают в штатном режиме

22.11.24 16:18

Байден опозорился на встрече с баскетболистами

22.11.24 15:05

Разведка назвала число россиян, воюющих против Украины

21.11.24 13:35

Меркель написала мемуары – вспомнила об отношениях Трампа и Путина кое-что пикантное

22.11.24 15:34

"Цель - незаконное обогащение": адвокат заявил о "преступной деятельности" экс-главы ОП Андрея Богдана и контрабандиста Сеяра Куршутова

21.11.24 15:15

Самолет РФ сбросил 250-килограммовую бомбу на школу в Белгородской области

21.11.24 15:30

Британцы назвали простой способ снизить давление без лекарств

21.11.24 16:35

Стало известно, чем опасен повышенный уровень меди в организме

22.11.24 11:48

Из-за ухудшения климата и экологии в мире ожидается резкий рост смертности

22.11.24 16:13

Туск сделал громкое заявление по поводу войны в Украине

22.11.24 13:38

Офис президента Украины и правительство работают в штатном режиме

Фото и Видео
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма
Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма
Секретный уровень (2024): трейлер и дата выхода новинки от создателей «Любовь. Смерть. Роботы»
Секретный уровень (2024): трейлер и дата выхода новинки от создателей «Любовь. Смерть. Роботы»
Аномальные ливни затопили Сицилию
Аномальные ливни затопили Сицилию
Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа
Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа
Легенда сборной Ураины вошел в Зал славы итальянского футбола
Легенда сборной Ураины вошел в Зал славы итальянского футбола
Зеленский встретился с Боррелем и сообщил важную новость
Зеленский встретился с Боррелем и сообщил важную новость
Лубинец заявил о расстреле украинских военнопленных на Курщине
Лубинец заявил о расстреле украинских военнопленных на Курщине
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.