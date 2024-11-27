Фон дер Ляйен призывает Европу увеличить оборонные расходы до уровня РФ

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к депутатам Европарламента с призывом повысить расходы на оборону до российского уровня. Ее выступление состоялось накануне голосования за новый состав Еврокомиссии, которую фон дер Ляйен возглавит во второй раз. Об этом информирует BBC.

Страны ЕС в совокупности тратят на оборону 1,9% своего ВВП, тогда как Россия — до 9%.

«Что-то здесь не так», — считает она.

Озвученная фон дер Ляйен цифра отражает общие расходы российского бюджета на оборону и безопасность, составляющие около 8% ВВП, или около 40% всех бюджетных расходов. Чистые оборонные расходы России растут все годы полномасштабной войны против Украины и в 2025 году составят 6,3% ВВП.

Страны НАТО имеют цель довести расходы на оборону до 2% ВВП; в 2024 году 23 из 32 членов альянса достигли этого уровня. В ЕС также входят нейтральные страны, не являющиеся членами НАТО и не имеющие больших армий, таких как Ирландия, Австрия, Мальта и Кипр.

«Мы должны быть такими же амбициозными, насколько серьезны угрозы со стороны России», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, Европа меняет подход в вооружении Украины.