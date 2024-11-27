В Британии зафиксировали неизвестные дроны над военными базами НАТО

В Великобритании над несколькими военными базами, использующими совместно британские и американские силы, снова заметили неизвестные дроны. Об этом сообщает Sky News.

По информации командования ВВС США, беспилотники зафиксированы над базами RAF Lakenheath и RAF Mildenhall в графстве Саффолк, а также RAF Feltwell в Норфолке.

«Мы продолжаем мониторинг ситуации и тесно сотрудничаем с британскими властями и партнерами по миссии, чтобы реализовать безопасность персонала и инфраструктуры баз», — заявил представитель ВВС США в Европе.

О конкретных мерах защиты не сообщают из соображений безопасности.

Это не редкий случай: в начале ноября аналогичные дроны уже замечали над этими базами. Тогда ВВС США уточнили, что пока не установлено, представляют ли эти беспилотники потенциальную угрозу.

Инциденты вызвали беспокойство среди военных, поскольку такие наблюдения могут быть связаны с разведывательной деятельностью или тестированием безопасности объектов.

Напомним, Россия начала угрожать Польше из-за открытия базы США.