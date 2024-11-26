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Новости > Германия не имеет права передавать Taurus, — Шольц

Германия не имеет права передавать Taurus, — Шольц

Александр Панько
26.11.24 15:50
216
Германия не имеет права передавать Taurus, — Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обещает продолжать «осторожный курс в вопросе войны и мира» при его переизбрании главой правительства. Об этом он заявил в эфире программы Heute Journal на телеканале ZDF.

Он признал, что война в Европе — тема, которая очень беспокоит многих граждан Германии.

«И в такой войне необходимо хорошо подумать, как быть умными, как действовать осторожно, разумно действовать, когда речь идет о войне и мире», — подчеркнул Шольц.

По его словам, он испытывает раздражение из-за того, что в течение почти трех лет раздаются заявления о том, что «чего-то сделано недостаточно, что-то еще нужно сделать, и при этом часто почти не замечается, что Германия под руководством Шольца уже давно стала основным поставщиком помощи Украине».

Канцлер уверяет, что Германия является самым большим и надежным поклонником Киева, она «не имеет права» делать определенные вещи, например передавать дальнобойные ракеты и разрешать удары уже переданным немецким оружием по целям на территории России. По его мнению, «такой курс находит поддержку большинства граждан, и это будет возможно, только если я буду и дальше его представлять», заявил Шольц.

Он аргументировал свою позицию тем, что Германия не только неядерное государство, но является большой страной в центре Европы, которая должна «очень хорошо взвешивать, что она делает».

Шольц прокомментировал свой недавний звонок российскому диктатору Владимиру Путину, ставшему предметом критики. По его словам, «позвонить Путину было ответственно и необходимо». Немецкий политик отметил, что звонил по телефону российскому руководителю в 2022 году, и это никогда не были дружеские разговоры, как и в этот раз. По его мнению, Россия «в будущем должна быть за столом переговоров».

На замечание модератора о том, что Шольц делает свою предвыборную кампанию «на спине Украины», Шольц категорически не согласился и заявил: «Это стыд».

Напомним, в НАТО призвали предоставить Украине мощные ракеты.

Тэги: Германия, Украина, Олаф Шольц, Taurus

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