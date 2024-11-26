Россияне казнили пятерых пленных возле Покровска

Российские захватчики расстреляли пятерых пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении фронта в Донецкой области. Об этом сообщил Офис генпрокурора во вторник, 26 ноября.

По предварительным данным, ранее в ноябре россияне совершили штурм украинских позиций вблизи села Петровка Покровского района. Пятеро военных ВСУ вынужденно отступили и спрятались в частном доме.

«После окружения дома российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными покинуть укрытие и лечь на землю. В нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли украинских пленных из автоматического оружия», — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления, соединенного с умышленным убийством (ч.2 ст.438 УК Украины).

Напомним, Лубинец заявил о расстреле украинских военнопленных на Курщине.