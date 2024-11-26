Европа меняет подход в вооружении Украины, — WSJ

Европейские союзники меняют подход в вооружении Украины, чтобы обеспечить достаточным количеством ресурсов Силы обороны. Так, партнеры переходят к финансированию украинских госконтрактов с украинскими производителями, которые имеют проблемы с деньгами.

Как пишет The Wall Street Journal, речь идет о производстве различного оборудования и оружия, включая ракеты дальнего радиуса действия и беспилотники, способные наносить удары по российской территории. Киев консультирует союзников, с какими компаниями работать и какое вооружение покупать. Далее европейцы самостоятельно проверяют производителей.

«Украина по-прежнему будет полагаться на западных союзников в вопросе передовых вооружений, таких как ракеты-перехватчики „Патриот“. Но чиновники говорят, что новый подход позволит Киеву покупать оружие быстрее и в большем количестве, чем ждать, пока европейское оружие будет произведено. Украина может это сделать, поскольку ее оборонная промышленность работает намного ниже своей производственной мощности — по некоторым оценкам, на 30% от своего потенциала — из-за недостаточного финансирования», — пишет издание.

По словам сторонников нового подхода, украинские оборонные компании не только производят быстрее и больше, но и способны приспосабливаться к постоянным изменения потребностей фронта. Кроме того, это позволяет укрепить ВПК Украины на будущее.

Новый подход уже получил название «датская модель», поскольку именно Копенгаген стал первым, кто начал заказывать оружие для ВСУ в Украине. Норвегия, Швеция и Литва уже предоставили финансирование, а другие страны выразили заинтересованность в том, чтобы присоединиться. Германия также применила подобный подход, а Нидерланды параллельно заключают контракты непосредственно с украинскими компаниями.

«Дания разработала свой подход, потому что она, как и многие союзники, уже передала Киеву почти все имеющееся у нее вооружение, говорят чиновники. К этой группе также относятся Нидерланды, Швеция, Норвегия и страны Балтии. Эта модель является частью более широких усилий стран Северной Европы и Балтии, направленных на консолидацию сотрудничества для поддержки Украины. Она возникла после того, как Франция, Германия и другие крупные страны не смогли объединить континент вокруг согласованного плана, и в то время, когда Европа готовится к приходу администрации Трампа, которая может уменьшить участие США на континенте», — объясняет WSJ.

Пока что финансирование производства оружия в Украине ограничено. Дания получила около 680 миллионов долларов, из которых более 400 миллионов — поступили от конфискованных процентов с замороженных российских активов. Копенгаген планирует передать эти средства до конца года.

В общем, Дания уже предоставила более 180 миллионов долларов собственных средств, Норвегия — более 42 миллионов долларов, а Швеция на прошлой неделе объявила о финансировании беспилотников и ракет дальнего радиуса действия на более чем 20 миллионов долларов.

Министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен надеется, что в следующем году будет направлено не менее 1,4 миллиарда долларов.

«Это пример того, как можно обеспечить более быструю доставку, одновременно укрепляя собственное производство вооружений в Украине и в конечном итоге сделать ее менее зависимой от пожертвований», — пояснил он.

Датский подход имеет много сторонников, поскольку интегрированный аудит и надзор ограничивают потенциальную коррупцию в сфере закупок вооружений. Это одна из проблем, которая мешает оборонным усилиям Украины.

Копенгаген проверяет компании-производителей перед тем, как выделить средства, а атташе по вопросам обороны датского посольства следит за тем, чтобы они выполняли свои обязательства в соответствии с договоренностями. Однако ни одна компания еще не прошла проверку. Кроме того, этот подход уменьшает давление на союзников, которые были вынуждены изымать оружие для ВСУ из собственных арсеналов.

«Если вы увеличиваете потенциал в Украине, тогда нам придется предоставлять меньше оружия самим и мы сможем снова наращивать свой потенциал», — пояснил голландский адмирал Роб Бауэр, который возглавляет комитет военачальников Организации Североатлантического договора.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон добавил, что эта модель также позволяет гарантировать, что предоставленные средства пойдут на производство того оружия, в котором Силы обороны нуждаются больше всего, а потому пожелания военных на поле боя будет легче удовлетворить.

По словам старшего научного сотрудника программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Эрика Чиарамелла, Украина имеет хорошо развитый потенциал производства вооружений и разрабатывает технологии для удовлетворения своих потребностей быстрее, чем это могут сделать иностранные компании.

«Украина была сердцем советской оборонно-промышленной базы, поэтому они имеют много ноу-хау, когда дело доходит до производства сложных систем», — сказал он.

Он также убежден, что такой подход поможет обеспечить долгосрочную самодостаточность Украины.

Многие производители оружия отмечают, что смогут увеличить мощности, если будут иметь больше производственных контрактов. Однако в условиях военного времени действует запрет экспорта вооружения. Хотя ВСУ является единственным клиентом этого сектора, Украина имеет ограниченные ресурсы на закупку оружия. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышин рассказывал, что в этом году на это будет потрачено 6 миллиардов долларов.

Как пишет WSJ, большинство западных доноров избегают прямого финансирования оборонных компаний Украины из-за опасений злоупотреблений и коррупции. Другие же хотят оставить эти бюджеты собственным производителям.

«Дания, Нидерланды и их соседи-единомышленники или не имеют большой оборонной промышленности, или не видят перспективы быстро задействовать отечественные фирмы, чтобы помочь Киеву. Дания оплачивает свои контракты через украинское правительство, но взаимодействует непосредственно с компаниями. Нидерланды присылают платежи непосредственно украинским компаниям через голландские законы, согласно данным Министерства обороны», — отмечает издание.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащунас добавил, что противотанковый ракетный комплекс «Стугна» украинского производства в десять раз дешевле американского Javelin и доступен в большем количестве. При этом его страна рассматривает возможность закупать украинские ударные БПЛА для собственной армии. Кащунас говорит, что был поражен их возможностями.

Напомним, Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, отдельным пунктом в которой призвала членов Альянса предоставить Украине ракеты средней дальности.