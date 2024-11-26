Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Европа меняет подход в вооружении Украины, — WSJ

Европа меняет подход в вооружении Украины, — WSJ

Александр Панько
26.11.24 13:49
130
Европа меняет подход в вооружении Украины, — WSJ

Европейские союзники меняют подход в вооружении Украины, чтобы обеспечить достаточным количеством ресурсов Силы обороны. Так, партнеры переходят к финансированию украинских госконтрактов с украинскими производителями, которые имеют проблемы с деньгами.

Как пишет The Wall Street Journal, речь идет о производстве различного оборудования и оружия, включая ракеты дальнего радиуса действия и беспилотники, способные наносить удары по российской территории. Киев консультирует союзников, с какими компаниями работать и какое вооружение покупать. Далее европейцы самостоятельно проверяют производителей.

«Украина по-прежнему будет полагаться на западных союзников в вопросе передовых вооружений, таких как ракеты-перехватчики „Патриот“. Но чиновники говорят, что новый подход позволит Киеву покупать оружие быстрее и в большем количестве, чем ждать, пока европейское оружие будет произведено. Украина может это сделать, поскольку ее оборонная промышленность работает намного ниже своей производственной мощности — по некоторым оценкам, на 30% от своего потенциала — из-за недостаточного финансирования», — пишет издание.

По словам сторонников нового подхода, украинские оборонные компании не только производят быстрее и больше, но и способны приспосабливаться к постоянным изменения потребностей фронта. Кроме того, это позволяет укрепить ВПК Украины на будущее.

Новый подход уже получил название «датская модель», поскольку именно Копенгаген стал первым, кто начал заказывать оружие для ВСУ в Украине. Норвегия, Швеция и Литва уже предоставили финансирование, а другие страны выразили заинтересованность в том, чтобы присоединиться. Германия также применила подобный подход, а Нидерланды параллельно заключают контракты непосредственно с украинскими компаниями.

«Дания разработала свой подход, потому что она, как и многие союзники, уже передала Киеву почти все имеющееся у нее вооружение, говорят чиновники. К этой группе также относятся Нидерланды, Швеция, Норвегия и страны Балтии. Эта модель является частью более широких усилий стран Северной Европы и Балтии, направленных на консолидацию сотрудничества для поддержки Украины. Она возникла после того, как Франция, Германия и другие крупные страны не смогли объединить континент вокруг согласованного плана, и в то время, когда Европа готовится к приходу администрации Трампа, которая может уменьшить участие США на континенте», — объясняет WSJ.

Пока что финансирование производства оружия в Украине ограничено. Дания получила около 680 миллионов долларов, из которых более 400 миллионов — поступили от конфискованных процентов с замороженных российских активов. Копенгаген планирует передать эти средства до конца года.

В общем, Дания уже предоставила более 180 миллионов долларов собственных средств, Норвегия — более 42 миллионов долларов, а Швеция на прошлой неделе объявила о финансировании беспилотников и ракет дальнего радиуса действия на более чем 20 миллионов долларов.

Министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен надеется, что в следующем году будет направлено не менее 1,4 миллиарда долларов.

«Это пример того, как можно обеспечить более быструю доставку, одновременно укрепляя собственное производство вооружений в Украине и в конечном итоге сделать ее менее зависимой от пожертвований», — пояснил он.

Датский подход имеет много сторонников, поскольку интегрированный аудит и надзор ограничивают потенциальную коррупцию в сфере закупок вооружений. Это одна из проблем, которая мешает оборонным усилиям Украины.

Копенгаген проверяет компании-производителей перед тем, как выделить средства, а атташе по вопросам обороны датского посольства следит за тем, чтобы они выполняли свои обязательства в соответствии с договоренностями. Однако ни одна компания еще не прошла проверку. Кроме того, этот подход уменьшает давление на союзников, которые были вынуждены изымать оружие для ВСУ из собственных арсеналов.

«Если вы увеличиваете потенциал в Украине, тогда нам придется предоставлять меньше оружия самим и мы сможем снова наращивать свой потенциал», — пояснил голландский адмирал Роб Бауэр, который возглавляет комитет военачальников Организации Североатлантического договора.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон добавил, что эта модель также позволяет гарантировать, что предоставленные средства пойдут на производство того оружия, в котором Силы обороны нуждаются больше всего, а потому пожелания военных на поле боя будет легче удовлетворить.

По словам старшего научного сотрудника программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Эрика Чиарамелла, Украина имеет хорошо развитый потенциал производства вооружений и разрабатывает технологии для удовлетворения своих потребностей быстрее, чем это могут сделать иностранные компании.

«Украина была сердцем советской оборонно-промышленной базы, поэтому они имеют много ноу-хау, когда дело доходит до производства сложных систем», — сказал он.

Он также убежден, что такой подход поможет обеспечить долгосрочную самодостаточность Украины.

Многие производители оружия отмечают, что смогут увеличить мощности, если будут иметь больше производственных контрактов. Однако в условиях военного времени действует запрет экспорта вооружения. Хотя ВСУ является единственным клиентом этого сектора, Украина имеет ограниченные ресурсы на закупку оружия. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышин рассказывал, что в этом году на это будет потрачено 6 миллиардов долларов.

Как пишет WSJ, большинство западных доноров избегают прямого финансирования оборонных компаний Украины из-за опасений злоупотреблений и коррупции. Другие же хотят оставить эти бюджеты собственным производителям.

«Дания, Нидерланды и их соседи-единомышленники или не имеют большой оборонной промышленности, или не видят перспективы быстро задействовать отечественные фирмы, чтобы помочь Киеву. Дания оплачивает свои контракты через украинское правительство, но взаимодействует непосредственно с компаниями. Нидерланды присылают платежи непосредственно украинским компаниям через голландские законы, согласно данным Министерства обороны», — отмечает издание.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащунас добавил, что противотанковый ракетный комплекс «Стугна» украинского производства в десять раз дешевле американского Javelin и доступен в большем количестве. При этом его страна рассматривает возможность закупать украинские ударные БПЛА для собственной армии. Кащунас говорит, что был поражен их возможностями.

Напомним, Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, отдельным пунктом в которой призвала членов Альянса предоставить Украине ракеты средней дальности.

Тэги: Украина, Европа, вооружение

Комментарии

Статьи

16.11.24 13:42

Команда Трампа: эротическая модель Элизабет Пипко, властелин тату Пит Хегсет, Илон Маск и другие

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список
02.11.24 18:46

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.11.24 14:47

Россияне казнили пятерых пленных возле Покровска

26.11.24 14:20

Обнаружена взаимосвязь между морщинами и деменцией

26.11.24 13:32

Астрономы обнаружили таинственные космические лучи

26.11.24 13:15

В НАТО призвали предоставить Украине мощные ракеты

26.11.24 13:12

Активист Шабунин признал, что его соратница-нардеп Радина своим голосованием открыла дорогу коррупционерам в суды – СМИ

26.11.24 12:37

Украинцам придется регистрировать право собственности по-новому

26.11.24 12:24

Шольц сделал неожиданное заявление по поводу России

26.11.24 12:22

Боррель признал, что Евросоюз не смог передать Украине достаточно помощи для отражения ударов РФ

26.11.24 11:56

В НАТО заявили о необходимости ударов по России в случае ее атаки

26.11.24 14:47

Россияне казнили пятерых пленных возле Покровска

26.11.24 11:56

В НАТО заявили о необходимости ударов по России в случае ее атаки

26.11.24 11:11

Европа возобновила вопрос отправки войск в Украину, — СМИ

26.11.24 09:12

В «Укрэнерго» обновили графики отключения света на 26 ноября

25.11.24 10:03

ВСУ уже начали сражаться с войсками КНДР

22.11.24 13:38

Офис президента Украины и правительство работают в штатном режиме

22.11.24 10:32

США предупредили Украину об ударе России экспериментальной ракетой, — CNN

22.11.24 10:20

Зеленский отреагировал на удар по Днепру «Орешником»

22.11.24 09:45

США объявили масштабные санкции против банков России

22.11.24 09:38

Сегодняшнее заседание Рады отменено. О причинах можно лишь догадываться

22.11.24 15:05

Разведка назвала число россиян, воюющих против Украины

22.11.24 16:18

Байден опозорился на встрече с баскетболистами

21.11.24 13:35

Меркель написала мемуары – вспомнила об отношениях Трампа и Путина кое-что пикантное

20.11.24 16:15

Найдена связь между освещением и преждевременной смертью

20.11.24 13:04

Смертельное ДТП в Киеве: женщина погибла на пешеходном переходе

20.11.24 14:46

В Киеве в ДТП погиб военный из США

21.11.24 15:30

Британцы назвали простой способ снизить давление без лекарств

21.11.24 16:35

Стало известно, чем опасен повышенный уровень меди в организме

22.11.24 15:34

"Цель - незаконное обогащение": адвокат заявил о "преступной деятельности" экс-главы ОП Андрея Богдана и контрабандиста Сеяра Куршутова

21.11.24 15:15

Самолет РФ сбросил 250-килограммовую бомбу на школу в Белгородской области

Фото и Видео
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма
Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма
Секретный уровень (2024): трейлер и дата выхода новинки от создателей «Любовь. Смерть. Роботы»
Секретный уровень (2024): трейлер и дата выхода новинки от создателей «Любовь. Смерть. Роботы»
Аномальные ливни затопили Сицилию
Аномальные ливни затопили Сицилию
Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа
Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа
Легенда сборной Ураины вошел в Зал славы итальянского футбола
Легенда сборной Ураины вошел в Зал славы итальянского футбола
Зеленский встретился с Боррелем и сообщил важную новость
Зеленский встретился с Боррелем и сообщил важную новость
Лубинец заявил о расстреле украинских военнопленных на Курщине
Лубинец заявил о расстреле украинских военнопленных на Курщине
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.