В НАТО призвали предоставить Украине мощные ракеты

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, отдельным пунктом в которой призвала членов Альянса предоставить Украине ракеты средней дальности. Соответствующее решение было принято накануне.

Документ содержит призыв к правительствам и парламентам стран-членов НАТО:

— ужесточить санкции против России и Северной Кореи;

— предоставить Украине все средства, необходимые для самозащиты и сдерживания дальнейшей агрессии, включая ракеты средней дальности.

Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, нардеп от Слуги народа Егор Чернев уточнил, что речь идет о ракетах с дальностью 1000-5500 км, которые способны наносить удары на стратегическую глубину РФ. В качестве примера он привел американские ракеты Tomahawk.

«Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи. Это решение — первый шаг, который создает юридическую основу и дает основания правительствам стран-членов НАТО принять соответствующее решение», — написал Чернев в Facebook.

Он напомнил, что на прошлой сессии Парламентская ассамблея НАТО по инициативе украинской делегации призвала предоставить нашему государству разрешение бить в глубь России. И тем самым, подчеркнул нардеп, подняла этот вопрос на политический уровень.

«Надеемся на положительное решение и на этот раз», — резюмировал Чернев.

Напомним, в НАТО заявили о необходимости ударов по России в случае ее атаки.