Стало известно, какой рис – самый полезный

Эксперты из Берлинского Института питания в Германии узнали, какой рис является самым полезным. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что это бурый рис.

Польза его связана со способностью положительно воздействовать на кожу, метаболизм, иммунитет и пищеварение.

В ходе опыта специалисты оценили питательный состав нескольких видов риса, чтобы определить из них лучший по содержанию полезных веществ.

В итоге оказалось, что бурый сорт риса оказался самым богатым источником витаминов группы B, магния, фосфора и селена.

Поясняется, что данные компоненты важны для укрепления иммунитета и сохранения здоровья кожи.

Немцы говорят, что регулярное употребление бурого риса помогает нормализовать уровень сахара в крови, улучшить работу сердца и наладить работу органов желудочно-кишечного тракта.

Сообщается, что бурый рис представляет собой цельнозерновой продукт, при производстве которого с зерна удаляют только внешнюю шелуху, оставляя отруби и зародыш – данные компоненты сохраняют все питательные вещества и клетчатку, благодаря чему коричневый рис считается более «полноценным» с точки зрения питания.

Информируется, что для сохранения полезных свойств риса следует придерживаться определенных правил при его приготовлении. Так, перед варкой рекомендуется промыть рис холодной водой, затем замочить его на тридцать минут. После варки нужно дать рису настояться под крышкой еще пятнадцать минут для достижения оптимальной текстуры.

Подчеркивается и универсальность бурого риса в кулинарии: благодаря своему ореховому вкусу он отлично подходит как для основных блюд, так и для десертов.

Резюмируется, что этот продукт сохраняет свою питательную ценность даже после тепловой обработки.

Ранее китайцы научились регулировать длину зерен риса.