Ученые предупредили, что нервный тик может указывать на страшные болезни

Эксперты из клиники Мейо в США поведали о том, что чем может свидетельствовать нервный тик. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такое состояние может указывать на неврологические патологии, в том числе боковой амиотрофический склероз и болезнь Паркинсона.

Так, ведущий невролог профессор Роберт Рокет рассказал, что длительное проявление нервных тиков в глазах, известных как миокимия, требует немедленного обращения к врачам.

Добавляется: «Хотя многие люди не придают большого значения этому симптому, он может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем».

Также отмечается, что причинами подергиваний век могут быть различные неврологические заболевания, включая боковой амиотрофический склероз и болезнь Паркинсона.

Дело в том, что дефицит магния и витаминов группы B также способен спровоцировать появление нервных тиков, которые иногда сопровождаются судорогами в ногах.

Указывается на важность учета побочных эффектов некоторых лекарственных препаратов: антидепрессанты и антигистаминные средства могут вызывать миокимию как аллергическую реакцию.

Информируется, что среди общих факторов риска развития этого состояния он выделил хронический стресс, зрительные нагрузки и неправильный подбор оптики.

Резюмируется, что, если тик сопровождается принудительным закрытием века или распространяется на другие лицевые мышцы, нужно обратиться к неврологу и офтальмологу для исключения синдрома сухого глаза.

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