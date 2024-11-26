Ученые предупредили, что нервный тик может указывать на страшные болезни

Эксперты из клиники Мейо в США поведали о том, что чем может свидетельствовать нервный тик. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что такое состояние может указывать на неврологические патологии, в том числе боковой амиотрофический склероз и болезнь Паркинсона.
Так, ведущий невролог профессор Роберт Рокет рассказал, что длительное проявление нервных тиков в глазах, известных как миокимия, требует немедленного обращения к врачам.
Добавляется: «Хотя многие люди не придают большого значения этому симптому, он может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем».
Также отмечается, что причинами подергиваний век могут быть различные неврологические заболевания, включая боковой амиотрофический склероз и болезнь Паркинсона.
Дело в том, что дефицит магния и витаминов группы B также способен спровоцировать появление нервных тиков, которые иногда сопровождаются судорогами в ногах.
Указывается на важность учета побочных эффектов некоторых лекарственных препаратов: антидепрессанты и антигистаминные средства могут вызывать миокимию как аллергическую реакцию.
Информируется, что среди общих факторов риска развития этого состояния он выделил хронический стресс, зрительные нагрузки и неправильный подбор оптики.
Резюмируется, что, если тик сопровождается принудительным закрытием века или распространяется на другие лицевые мышцы, нужно обратиться к неврологу и офтальмологу для исключения синдрома сухого глаза.
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