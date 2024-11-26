Биохимик из США развеял популярный миф о хранении продуктов

Биохимик и эксперт по безопасности пищевых продуктов из США Закари Картрайт развеял популярный миф о хранении продуктов. Стало известно, что не так.

По словам специалиста, алюминиевая фольга не может служить герметичной упаковкой, предотвращающей размножение на поверхности продуктов питания опасных бактерий, таких как стафилококк.

Было сказано, что герметичные контейнеры с крышками для хранения продуктов предназначены для того, чтобы ограничить взаимодействие пищи с кислородом.

Поясняется, что кислород необходим для размножения большинства опасных патогенов, в том числе S. aureus (стафилококков) и Bacillus cereus, Clostridium botulinum и Listeria monocytogenes.

Он поведал: «Такие микроорганизмы вырабатывают токсины, вызывающие симптомы пищевого отравления, – лихорадку, рвоту, боль в животе и диарею. Clostridium botulinum и Listeria monocytogenes считаются самыми опасными, поскольку их яд биологического происхождения может провоцировать паралич дыхательных мышц и листериоз – инфекционное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением лимфоидной ткани и нервной системы».

Отмечается, что, в отличие от пластиковых контейнеров и липкой пищевой пленки, фольга не может изолировать продукт питания от внешней среды.

Добавляется, что алюминий, из которого она сделана, может вступать в реакцию с кислыми и солеными продуктами и проникать в остатки пищи, например, в острый томатный соус.

Резюмируется, что частое проникновение алюминия в организм связано с нейротоксическими нарушениями развития, а также с повреждением почек, печени и костей.

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