Астрономы обнаружили таинственные космические лучи

Международная группа астрономов сообщила о том, что выявила самые интенсивные космические лучи из зарегистрированных на сегодняшний день. При этом, по словам ученых, некоторые из их источников расположены относительно близко к Земле.

Природа явления остается непонятной.

Поясняется, что космические лучи представляют собой высокоэнергетические частицы, производимые звездами, взрывами сверхновых, пульсарами и другими неизвестными источниками.

Специалисты зафиксировали их, наблюдавшиеся при энергиях вплоть до 40 тераэлектронвольт (ТэВ), что в примерно 20 триллионов раз превышает энергию видимого света (1,63–3,26 эВ).

Сказано: «Мы можем сделать вывод, что измеренные электроны космических лучей, скорее всего, происходят из очень немногих источников в непосредственной близости от нашей собственной Солнечной системы».

Добавляется: «Они находятся не далее чем в нескольких тысячах световых лет, что кажется очень небольшим расстоянием по сравнению с размерами нашей галактики».

Исследователи считают, что настолько мощное излучение, судя по всему, исходит от относительно старых сверхновых или голых ядер массивных звезд, чью насыщенную водородом оболочку сдуло звездными ветрами.

Ранее ученые предсказали, как «умрет» Вселенная.