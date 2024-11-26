Шольц сделал неожиданное заявление по поводу России

Немецкий канцлер Олаф Шольц высказался по поводу войны в Украине. По его словам, нужно поддерживать контакты с Россией.

Стоит напомнить о том, что 15 ноября по инициативе Германии состоялся его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого была затронута, в том числе, и тема нашей страны.

Теперь же политик сказал: «Было ответственно и необходимо это сделать».

Чиновник признался, разговаривал по телефону с российским лидером и в 2022-м году.

Он вспомнил: «Это не были радостные разговоры, как и в этот раз. Но необходимо разговаривать, в том числе, чтобы слушать».

Олаф Шольц подчеркнул, что «есть люди, которые считают, что после обычного телефонного разговора на следующий день настанет мир, но, конечно, это не так».

Ранее Дуда упрекнул Шольца в том, что тот «мешает» Трампу прекратить войну в Украине.