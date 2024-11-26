Боррель признал, что Евросоюз не смог передать Украине достаточно помощи для отражения ударов РФ

Европейский Союз в этом году тяжело достигал прогресса на пути к справедливому урегулированию войны против Украины. Ведь ЕС стоит перед многочисленными вызовами и кризисами. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Боррель напомнил, что в этом году ЕС выделил Украине 122 миллиарда евро помощи. Из них 45 миллиардов евро — это военная поддержка. Кроме этого ЕС позволил использовать доходы от замороженных российских активов, чтобы гарантировать помощь Украине в будущем.

«Но, несмотря на все это, нам не удалось обеспечить Украину достаточными ресурсами для защиты от постоянных воздушных атак на ее гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Зима для украинцев будет очень суровой, с массовыми отключениями электроэнергии», — считает он.

По его мнению, Евросоюз не предоставил Украине достаточного количества боеприпасов для того, чтобы предотвратить продвижение российской армии. Он также считает, что участие солдат Северной Кореи в войне против Украины является «тревожным шагом» к интернационализации войны.

В своем заявлении Боррель называет войну России против Украины «экзистенциальной угрозой» для Европейского Союза. Он считает, победа России означала бы продолжение «имперской политики» и против Грузии и Молдовы.

Напомним, Жозеп Боррель встретил утро в Киеве в укрытии из-за воздушной тривоги.