«Пром-Техно Група» Дмитрия Бута списали со счетов, - СМИ

В СМИ прошла информация, что Государственная служба экспортного контроля Украины в августе этого года оштрафовала на 72 миллиона гривен ООО «ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА», которая якобы принадлежит бывшему замначальнику Главного следственного управления Национальной полиции Дмитрию Буту. Об этом пишет Антикоррупционная правда.

Также издание сообщает следующую информацию:

"Сообщается, что прична наложения штрафа - умышленное сокрытие сведений о конечном потребителе товара военного назначения. Речь идет о контракте, заключенного в 2023 году между «ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА» и чешской компаний STV GROUP. В рамках этого соглашения осуществлялась поставка 100 пулеметов КПВТ 14,5-мм на сумму 71 938 440 грн. Но не все так однозначно.

Для осуществления контракта на поставку товаров военного назначения необходимо получить от Государственной службы экспортного контроля Украины разрешение на импорт и Международный импортный сертификат. Без этих документов не проходит ни один контракт на поставку вооружения.

В 2023 году «ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА» предоставила в Госэкспортконтроль пакет документов, на основании которого компании было выдано разовое разрешение на импорт №30206600 и Международный импортный сертфиикат №30206601. Никаких причин для отказа и вопросов к компании у Госэкспортконтроля не было.

Однако в 2024 году Госэкспортконтроль вынес постановление №1/24 о наложении штрафа на ООО «ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА» в размере 100% стоимости контракта, т.е. 71 938 440 грн. В решении указывалось, что по результатам расследования предприятие в августе 2023 года получило разрешение на импорт оружия, предоставив неправдивые сведения касательно назначения товаров для Сил обороны. Но в Силах обороны предоставление гарантий по получению оружия не подтвердили.

«ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА», в свою очередь, отказалась признавать вину и направила в Киевский окружной административный суд обращение с целью признания постановления Госэкспортконтроля недействительным. В заявлении компания Бута сообщила, что осуществила поставку пулеметов, а работы по их установке на БТР-70 и БТР-80 должна была выполнять НПК «Техiмпекс». Представители ООО «ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА» также отметили, что «Техiмпекс» должен был обсудить все вопросы с подразделениями ГУР, т.е. с заказчиком и конечным получателем модернизированных бронемашин.

Это дело ведет судья Виктория Парненко, ей и предстоит определить, кто прав и кто виноват. Судебное заседание, изначально назначенное на 4 сентября, еще не состоялось, однако СМИ уже успели поспешно сделать выводы и наложить штраф на «ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА».

Дмитрий Бут ушел из Национальной полиции, а попытки его дискредитировать до сих пор продолжаются. Только раньше его пытались «очернить» как непрофессионального следователя, например владельцы телеканала «Интер», а теперь как ненадежного поставщика вооружения и коррупционера. Хотя, работая в Нацполиции, именно он являлся ярым борцом с коррупционерами".