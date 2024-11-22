Рютте сделал громкое заявление по поводу Трампа и Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление по поводу Дональда Трампа и войны в Украине. Оно прозвучало перед главами министерство обороны стран-членов Альянса.

Он сказал: «Не сплетничайте о Дональде Трампе. Позвоните ему и заручитесь его поддержкой».

По его словам, следует гарантировать то, что США останутся на стороне Европы.

Кроме этого чиновник призвал министров увеличить расходы на оборону сверх 2% от ВВП.

Добавляется: «Если война в Украине завершится победой России, расходы на противодействие Владимиру Путину будут не 3% от ВВП, а 4% или 5%».

Ранее генсек НАТО заговорил о проблемах Украины на фронте.