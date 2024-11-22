МУС выдал ордер на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньянмина Нетаньянху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Об этом говорится в заявлении суда.

Указано, что они обвиняются в преступлениях против человечества и военных преступлениях в Секторе Газа, совершенных по меньшей мере с 8 октября 2023 года по меньшей мере до 20 мая 2024 года. В ордерах на арест имеется предписание о неразглашении с целью защиты свидетелей и гарантированного проведения расследования.

По мнению суда, речь идет о военном преступлении голодовка как методе ведения войны; преступлениях против человечества посредством убийства, преследования и других бесчеловечных действий; военном преступлении умышленного направления нападений на гражданское население.

Напомним, в мае текущего года стало известно, что прокурор МУС Карим Хан попросил палату предварительного производства выдать ордера на арест Нетаньянху и Галанта, а также троих лидеров ХАМАС по обвинениям в военных преступлениях.