Путин заявил об ударе по Украине «аналоговнетной» ракетой

Войска РФ впервые ударили по территории Украины баллистической ракетой «Орешник». Об этом заявил российский глава Владимир Путин во время обращения к россиянам в четверг, 21 ноября.

Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России.

По его словам, нанесен удар по Южному машиностроительному заводу баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Российский лидер подчеркнул, что Кремль "считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые разрешают использовать свое оружие против российских объектов".

"В боевых условиях было проведено испытание российской новейшей ракетной системы средней дальности. В этом случае с безъядерным снаряжением ракеты", - сказал Путин.

Также он предусмотрено заявил, что в мире, мол, нет средств противодействия российским ракетам «Орешник».

Напомним, РФ ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой.