Юлия Власова: Джонни Депп женится на русской модели

Актер Джонни Депп собирается жениться на русской модели Юлии Власовой. Это будет четвертый брак для голливудского актера.

Помолвочным кольцом на пальце уже похвасталась в своих соцсетях модель из Екатеринбурга Юлия Власова.

Впервые Деппа и Юлию Власову заметили вместе в 2022 году. Спустя два года Daily Mail стало известно, что актер до сих пор состоит в отношениях с девушкой.