Юлия Власова: Джонни Депп женится на русской модели

В Кабмине назвали условие для открытия авиасообщения в Украине
Рада разрешила дезертирам вернуться в армию
Курс биткоина стремительно приближается к отметке 100 тысяч долларов
Украине пророчат серьезные проблемы с ПВО
В Киеве отменили аварийные отключения
РФ ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой
В Резерв+ стала доступна отсрочка для многодетных родителей
«Укрэнерго» сообщило об отключении на четверг, 21 ноября
Украина договорилась с МВФ об очередном транше
В Украине приняли новые правила отсрочки от призыва