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Новости > Самолет РФ сбросил 250-килограммовую бомбу на школу в Белгородской области

Самолет РФ сбросил 250-килограммовую бомбу на школу в Белгородской области

Агата Кловская
21.11.24 15:15
164
Самолет РФ сбросил 250-килограммовую бомбу на школу в Белгородской области

Военный самолет РФ сбросил 250-килограммовую авиабомбу УМПБ на здание школы в селе Быковка Белгородской области. Этот инцидент подчеркивает продолжающиеся проблемы с безопасностью эксплуатации российского военного вооружения. Об этом сообщают местное издание «Пепел» и телеграм-канал Astra.

Согласно данным росСМИ, бомба, которая не сработала, пробила крышу трехэтажного здания и сейчас находится в одном из школьных кабинетов. Как известно представителям этих медиа, никто не пострадал.

После инцидента школа была переведена на дистанционное обучение, но официальных разъяснений о произошедшем администрация не предоставила.

Это событие, по данным Astra, пополнило список из более чем 150 зафиксированных случаев нештатного падения боеприпасов в России или на оккупированных территориях Украины за 2024 год, что указывает на систематические технические проблемы.

Инцидент вызывает вопросы о безопасности военной инфраструктуры и ее влиянии на гражданских лиц в приграничных районах, особенно в контексте текущей войны.

Напомним, российские самолеты «уронили» на Белгородщину четыре авиабомбы.

Тэги: самолет, Россия, бомба, Белгород

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