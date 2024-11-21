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Новости > Стало известно, чем опасен повышенный уровень меди в организме

Стало известно, чем опасен повышенный уровень меди в организме

Агата Кловская
21.11.24 16:35
122
Стало известно, чем опасен повышенный уровень меди в организме

Эксперты из Калифорнийского университета в США рассказали, чем опасен повышенный уровень меди в организме. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он способствует активной выработке фермента, усиливающего энергетический обмен и рост раковых клеток.

По словам ученых, в норме медь выводится из организма через мочу и кал.

Указывается, что при избыточном ее употреблении организм не справляется с перегрузкой, что может вызвать тошноту, головные боли, металлический привкус во рту, а со временем и токсическое поражение печени и нарушение работы сердца.

При этом специалисты акцентировали внимание на влияние меди на развитие раковых опухолей.

Говорится, что избыток этого элемента провоцирует сложные адаптационные процессы в раковых клетках.

Дело в том, что медь усиливает выработку фермента, который ускоряет их энергетический обмен, из-за чего опухоли получают дополнительное топливо для быстрого роста.

Сообщается, что данный эффект наиболее ярко выражен при светлоклеточной почечно-клеточной карциноме, то есть наиболее распространенном виде рака почки.

Оказалось, что накопление меди связано с худшими результатами лечения пациентов с этим диагнозом.

Впрочем, американцы все еще не способны точно объяснить, почему медь накапливается в опухолях, но есть мнение, что ключевую роль играет воздействие окружающей среды.

Сказано, что курение табака и электронных сигарет, а также вдыхание дыма лесных пожаров, содержащего тяжелые металлы, могут способствовать повышению уровня меди в организме.

Людей призывают осторожности при употреблении добавок и усилению контроля за воздействием факторов окружающей среды, способных увеличивать накопление меди.

Ранее были названы факторы, которые провоцируют седину.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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