Британцы назвали простой способ снизить давление без лекарств

Эксперты из Бристольского и Эксетерского университетов в Великобритании поведали о том, как снизить давление без лекарств. Дали дельный совет.

По их словам, для этого следует выполнять легкие десятиминутные упражнения каждый час, проведенный в сидячем положении.

В опыте участвовали 2 513 детей, за которыми наблюдали с 11 до 24 лет.

На старте исследования подопытные проводили шесть часов в день в сидячем положении, шесть часов занимались легкой физической активностью и примерно 55 минут физической активностью средней и высокой интенсивности.

Сказано, что в подростковом и молодом возрасте девять часов в день участники проводили в сидячем положении, три тратили на легкую физическую активность, а примерно 50 минут в день на умеренные упражнения.

Информируется, что среднее артериальное давление испытуемых в детстве составляло 106/56 мм рт. ст., а в молодом возрасте повышалось до 117/67 мм рт. ст., отчасти из-за нормального физиологического развития.

Указывается на то, что постоянное увеличение времени, проводимого в сидячем положении, с 11 до 24 лет было связано со средним повышением систолического артериального давления на четыре мм рт. ст.

Специалисты проинструктировали добровольцев чередовать легкие десятиминутные физические упражнения с 50 минутами, проведенными в сидячем положении, что в итоге привело к снижению систолического артериального давления на три мм рт. ст., а диастолического на два мм рт. ст.

Говорится, что подобная разница может показаться несущественной для здоровья детей, но у взрослых снижение систолического артериального давления на пять мм рт. ст. сокращает риск сердечного приступа и инсульта на 10%.

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