Урсула фон дер Ляйен спасла пассажира самолета

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасала пассажира самолета. Об этом пишет издание Bild.

Сообщается о том, что накануне, в среду, 20 ноября, на борту самолета швейцарской авиакомпании во время полета из Цюриха в Брюссель одному из пассажиров стало плохо, после чего члены экипажа спросили у других пассажиров, кто из них мог бы оказать первую помощь.

В публикации сказано: «Одна из пассажирок откликнулась. Она оказывала первую помощь до тех пор, пока самолет благополучно приземлился в Брюсселе. Там за дело взялись медики. После посадки за ней приехал черный Mercedes. Но не в награду за то, что она оказала помощь, а поскольку этим человеком была не кто иная, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен».

Добавляется, что она обладает докторской степенью, которую она получила в Медицинской школе Ганновера.

Ранее в США самолет развалился прямо в воздухе – погибли люди.