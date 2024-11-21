В Китае обнаружили гигантское месторождение золота

В Китае найдено огромное месторождение золото. В центральной провинции Хунань.

Как информирует местное Геологическое управление, запасы драгоценного металла тут оцениваются там 82,8 миллиарда долларов.

Указывается на то, что геологи обнаружили более сорока золотоносных жил на глубине более двух тысяч метров на золотом месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян.

Добавляется, что в основной зоне разведки было обнаружено в общей сложности 300,2 тонны запасов золота, где самое высокое содержание золота в руде составило 138 грамм на тонну.

Сообщается: «Масштабы залежей руды в золотом месторождении Ваньгу огромны. Предполагается, что на глубине более трех тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн, а стоимость ресурсов достигнет шестисот миллиардов юаней (82,8 миллиарда долларов), исходя из текущей цены на золото».

Стоит напомнить, что сегодня Китай является крупнейшим производителем золота в мире. В прошлом году на долю страны пришлось около 10% этого драгоценного металла.

Ранее мы писали, что мировой спрос на золото достиг 100 млрд долларов, цены ежедневно бьют рекорды.