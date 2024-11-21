В Австралии запретили детям пользоваться социальными сетями

Власти Австралии запретили детям пользоваться социальными сетями. Об этом поведал премьер-министр страны Энтони Альбанез.

Информируется: «Сегодня правительство приняло ведущее в мире законодательство, вводящий минимальный возраст в 16 лет для пользователей социальных сетей».

Добавляется, что это обеспечит более надежную защиту для молодых австралийцев на критических этапах их развития.

Кроме этого указывается на то, что ответственность за соблюдение новых ограничений будет лежать на самих социальных сетях, от которых потребуется принять разумные меры, чтобы пользователи младше 16 лет не могли создавать аккаунты.

Сказано, что за нарушение закона цифровым платформам грозит штраф до 49,5 миллиона австралийских долларов (32,3 миллиона долларов США).

Принятый закон касается таких социальных сетей, как Snapchat, TikTok, Instagram и X.

В то же время сохранится доступ к сервисам обмена сообщениями, онлайн-играм и ресурсам, связанным со здоровьем и образованием, включая Headspace, Kids Helpline, Google Classroom и YouTube.

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