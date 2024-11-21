В Резерв+ стала доступна отсрочка для многодетных родителей

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в приложении Резерв+ появилась возможность оформления отсрочки от мобилизации для многодетных родителей. Об этом глава ведомства отметил в среду, 20 ноября.

В частности, речь идет о семьях, которые воспитывают троих несовершеннолетних детей в совместном браке. Процесс оформления отсрочки прост: достаточно будет авторизироваться в приложении, отправить запрос — и система автоматически проверит статус заявителя.

Если требования выполнены, информация об отсрочке появится в электронном военном документе.

Министр также отметил, что в ближайшем будущем в Резерв+ планируется внедрение возможности оформления всех типов отсрочек для многодетных родителей и других категорий граждан.

Напомним, в приложении «Армия+» появилась важная для военных функция.