«Укрэнерго» сообщило об отключении на четверг, 21 ноября

«Укрэнерго» обнародовал на своем канале в Телеграмм информацию об отключении по состоянию на четверг, 21 ноября.

Так, время применения и объем ограничений будут следующими:

С 7:00 до 11:00 будут применять одну очередь отключений, тогда как с 11:00 — 19:00 — две очереди отключений, и уже с 19:00 до 22:00 — снова одна очередь отключений.

График отключений по адресу можно узнать на сайте или на официальных страницах оператора распределения.

Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

В компании уверяют, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть поврежденное оборудование в работу.

Энергетики призвали не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

Напомним, в Украину вернулись графики отключения света.