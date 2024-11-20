Гастроэнтеролог рассказала, кому не стоит есть творог

Российский гастроэнтеролог Людмила Сухорукова поведала о том, кому не стоит есть творог. Есть нюансы.

Сказано: «Противопоказаний у творога немного. В основном это персональная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы».

Добавляется: «Аккуратнее стоит относиться к творогу, если у вас ожирение или атеросклероз. Кроме того, творог противопоказан при гастрите».

Указывается на то, что следует употреблять не более ста граммов творога в день детям и не более двухсот граммов взрослым, а вот для спортсменов суточная норма может быть и выше.

Резюмируется: «В умеренных количествах творог можно есть каждый день при отсутствии противопоказаний к этому».

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