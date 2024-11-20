Гросси сделал громкое заявление по поводу ситуации на Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поведал о том, что происходит на Запорожской АЭС, которую продолжают контролировать россияне. Сделал громкое заявление.

Оно прозвучало во вступительном заявлении Совету управляющих МАГАТЭ, который проходит в Вене 18-22 ноября.

Было сказано: «Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной. Она продолжает сталкиваться с проблемами, не в последнюю очередь из-за уязвимости имеющихся за пределами площадки линий электропередачи».

Также отмечается: «Все шесть реакторов остаются в состоянии холодного останова, и МАГАТЭ по-прежнему требует, чтобы ни один реактор не был вновь запущен до тех пор, пока ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остается под угрозой».

Ранее МАГАТЭ сообщило о ЧП на Запорожской АЭС.