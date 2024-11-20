Страшный пожар в Ровенской области оборвал детские жизни

Страшная трагедия произошла в селе Певжа Ровенской области. О ней поведали в ГСЧС.

Сообщается, что тут случился пожар, который оборвал три детские жизни, еще один ребенок пострадал.

Сказано о том, что до приезда сотрудников ГСЧС люди на собственном транспорте везли на встречу «скорой помощи» четырех мальчиков 2020-го, 2022-го и 2024-го годов рождения.

Встретив машину, врачи констатировали смерть одного ребенка. Также они пытались реанимировать других, но двух детей спасти не удалось.

Ребенка 2024-го года рождения госпитализировали в больницу.

Спасатели рассказали, что пожар ликвидирован до прибытия спасательных подразделений.

Добавляется, что огонь повредил вещи и мебель в комнате жилого дома.

Сейчас причины возникновения устанавливаются.

Ранее жуткий пожар в Харьковской области оборвал детские жизни.