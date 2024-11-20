Трамп может признать независимость далекой экзотической страны

Новый президент США Дональд Трамп может признать непризнанную Республику Сомалиленд государством. Об этом, ссылаясь на бывшего министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, сообщает издание Independent.

Тот сказал, что уже провел переговоры с командой политика об официальном признании.

Он отметил: «Дональд Трамп готов признать бывший британский протекторат в качестве официальной страны».

Экс-чиновник рассчитывает, что тот займется этим вопросом уже в январе, как только официально вступит в должность президента.

Справка :

Сомалиленд (Республика Сомалиленд) это непризнанное государство в северной части Африканского Рога на территории бывшей колонии Британское Сомали. Сейчас оно признается международным сообществом как часть Сомали.

Площадь этой территории составляет 137 600 километров, а население – чуть более 3,5 миллионов человек.

Столицей и крупнейшим городом страны является Харгейса.

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