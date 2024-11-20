Украина договорилась с МВФ об очередном транше

Украина и Международный валютный фонд договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре программы в рамках механизма расширенного финансирования EFF. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, такое решение позволит нашей стране привлечь в государственный бюджет еще 1,1 млрд. долларов.

«Ожидаем, что исполнительный совет МВФ примет соответствующее решение в ближайшее время», — написал глава правительства.

По его данным, в фонде отметили прогресс Украины в выполнении структурных маяков и обязательств. Также подчеркнули, что украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость.

В свою очередь в МВФ сообщили, что миссия фонда во главе с Хевином Греем провела в Киеве 11-18 ноября переговоры с украинскими властями по шестому обзору 4-летнего соглашения о расширенном кредитовании (EFF) страны.

Миссия встретилась со Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко, главой Нацбанка Андреем Пышным, другими министрами правительства, должностными лицами и представителями гражданского общества.

«Сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по шестому обзору EFF. Соглашение подлежит утверждению исполнительным советом МВФ, рассмотрение советом ожидается в ближайшие недели», — сказал Грей.

Напомним, МВФ обновил базовый прогноз по окончанию войны в Украине.