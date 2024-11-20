Страны Европы готовы поддерживать Украину в случае сокращения помощи США

Крупнейшие страны Европы готовы продолжать помогать Украине, даже если США сократят свою поддержку. Это касается как военной, так и финансовой помощи. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает DoRzeczy.

Сикорский провел переговоры с главами МИД Франции, Германии, Италии, Британии и Испании. Также в обсуждениях участвовала Кая Каллас, будущая глава дипломатии Евросоюза.

В ходе переговоров участники обсуждали будущее трансатлантических отношений, построение сильной и устойчивой Европы, дальнейшую поддержку Украины в войне с Россией и европейские перспективы Молдовы и Грузии.

По словам польского министра, главы МИД согласились, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, в том числе путем «более справедливого распределения бремени в НАТО».

«Мы рассматриваем возможности усиления нашей поддержки Украины. В этом контексте я с удовлетворением отмечаю готовность крупнейших стран ЕС взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины в контексте возможного сокращения участия США», — отметил Сикорский.

Напомним, США предоставят Украине то, чего Киев ждал с начала полномасштабного вторжения РФ.