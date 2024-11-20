Путин не остановится без поражения в войне, — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна победить в полномасштабной войне, поскольку только так можно будет обеспечить безопасность всего Запада. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Почему это так важно, что Путин не добьется своего? Потому что у него будет осмелевшая Россия на нашей границе, которая выиграет в территориальной массе, выиграет в военном потенциале. И я абсолютно убежден, что это не остановится на этом. Затем она представляет прямую угрозу всем нам на Западе», — подчеркнул Рютте по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны.

Глава НАТО напомнил, что в 2014 году россияне захватили Крым, после чего началась война, полноценное российское наступление началось в конце февраля 2022 года, 1000 дней назад.

«Я не могу больше гордиться тем, что сделала Украина, чтобы победить, будучи в четыре раза меньше, имея экономику, которая составляет лишь 25% от размера российской экономики. Мы на Западе и другие страны мира были готовы предоставить Украине то, что было необходимо для победы и предотвращение победы Путина», — подчеркнул он.

Также Рютте убежден, что на кону сейчас западные ценности, «на кону также наша коллективная безопасность».

«Мы должны убедиться, что Украина одержит победу, и это сегодня на первом месте в повестке дня. Особенно сейчас, когда вмешалась Северная Корея, с этим массированным авиаударом в минувшие выходные и 1000 дней сегодня», — добавил он.

Напомним, Рютте заявил, что страны НАТО должны сделать больше, чем просто помочь Украине держаться в бою.