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Новости > США предоставят Украине то, чего Киев ждал с начала полномасштабного вторжения РФ

США предоставят Украине то, чего Киев ждал с начала полномасштабного вторжения РФ

Александр Панько
20.11.24 10:27
29
США предоставят Украине то, чего Киев ждал с начала полномасштабного вторжения РФ

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден санкционировал предоставление Украине противопехотных мин. Об этом во вторник, 19 ноября, пишет The Washington Post.

Решение последовало за разрешением Белого дома применять американские ракеты большой дальности ATACMS по территории России.

Один из собеседников издания сообщил, что тип противопехотных мин, которые будут переданы Украине, «неустойчивы», то есть они самоуничтожаются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными, уменьшая опасность для гражданского населения.

Чиновник отметил, что украинские политики взяли на себя обязательство не устанавливать мины в густонаселенных районах. Как указал источник, использование мин будет ограничено украинской территорией, с ожидаемым фокусом на восточной Украине.

Киев стремился к этим поставкам с тех пор, как Россия совершила полномасштабное вторжение, а также разместила противопехотные мины на передовой, чтобы помешать Украине в ее стремлении вернуть свою территорию.

По состоянию на 2022 год Соединенные Штаты имели запас около 3 миллионов противопехотных мин. Эти мины не использовались с 1991 года, со времен первой войны в Персидском заливе, за исключением одного инцидента 2002 года в Афганистане, связанного с одиночным боеприпасом, заявил Государственный департамент в 2022 году.

Напомним, Байден разрешил удары по территории РФ ракетами ATACMS.

Тэги: США, Украина, мины

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